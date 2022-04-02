【世盃抽籤】歐美勁旅失「主場」優勢

世盃冠軍向來都是歐美兩大洲國家之爭，過往主辦國所屬洲份的國家，都經常可以靠「主場」優勢成功捧盃，今屆世盃在卡塔爾舉辦，又會對最終冠軍誰屬，有什麽指向作用呢？

歐洲和南美洲球隊，包攬了歷屆世盃冠軍，而主辦國所屬洲份的國家奪冠，亦成為呢項賽事嘅一大定律。回顧過去10屆世盃，其中有8屆都係喺歐洲或美洲國家舉行，當中除了2014年巴西世盃，最終由歐洲代表德國成功奪冠之外，其餘7次都跟足劇本，由該大洲的國家贏得。

至於2002年韓日及2010年南非另外兩屆世盃，則分別由巴西及西班牙摘桂，歐洲和南美代表各贏1次。今次主辦權落到屬於亞洲的卡塔爾手中，對各隊歐美列強嚟講都係「中立場」，冇咗奪冠定律庇佑，究竟邊支球隊能夠脫穎而出，真係要踢過先知。

近10屆世盃主辦國及冠軍表

2018年俄羅斯世盃 冠軍：法國

2014年巴西世盃 冠軍：德國

2010年南非世盃 冠軍：西班牙

2006年德國世盃 冠軍：意大利

2002年韓日世盃 冠軍：巴西

1998年法國世盃 冠軍：法國

1994年美國世盃 冠軍：巴西

1990年意大利世盃 冠軍：西德

1986年墨西哥世盃 冠軍：阿根廷

1982年西班牙世盃 冠軍：意大利