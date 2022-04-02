【世盃抽籤】揭幕球場似帳蓬　決賽地點係金飯碗

卡塔爾世界盃嘅球場設計，大多以中東為主要特色，揭幕戰及決賽場地，外形分別以中東地區游牧民族嘅帳篷，以及阿拉伯人傳統嘅飯碗餐具作為藍本，設計極具特色。

揭幕戰場地：帳蓬球場 (Al Bayt Stadium)

帳篷球場嘅場館名稱，由「Bait al sha'ar」演變過嚟，「Bait al sha'ar」就係中東地區游牧民族嘅帳篷，顧名思義，呢個球場嘅外形就係一個大帳篷，而場館外邊嘅黑色條紋同圖案，都係模仿帳篷嘅紋飾。呢個係今屆世界盃開幕禮同揭幕戰嘅球場，為咗對抗炎熱嘅天氣，帳篷球場有一個伸縮天幕，令球場可以全天候作賽，天幕開關時間只需要20分鐘。

城市：豪爾

容量：60,000人

決賽場地：羅塞爾地標體育場 (Lusail Iconic Stadium)

呢個金光閃閃嘅球場將會舉行決賽，外形輪廓受到阿拉伯人傳統嘅飯碗餐具啟發，紋樣設計嘅靈感來源自伊斯蘭黃金時代嘅家具。體育場坐落喺首都多哈北郊一個新規劃區域，世界盃後將改成4萬人嘅場地，而8萬個座位會全部拆卸，並安裝喺羅塞爾其後興建嘅唔同體育館，延續世界盃精神。

城市：羅塞爾

容量：80,000人