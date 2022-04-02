【世盃抽籤】 英格蘭抽靚籤　同組對美伊

卡塔爾世界盃周六凌晨進行抽籤，32隊分成8組，每組4隊進行小組賽，小組頭兩名出線16強。結果英格蘭抽到靚籤，B組對手有美國、伊朗及附加賽威爾斯對蘇格蘭或烏克蘭勝方，出線冇問題。

抽籤儀式在卡塔爾舉行，上屆冠軍法國主帥迪甘斯，交出世界盃獎盃，抽籤儀式隨即展開，主辦國卡塔爾在A組，同組對手為厄瓜多爾、塞內加爾，以及第2檔次強隊之一嘅荷蘭，預計荷蘭可順利出線。

原本預期嘅「死亡之組」並無出現，至於第2檔次最強嘅德國則落在E組，與西班牙碰頭一度起哄，但其後同組抽到日本及附加賽哥斯達黎加對新西蘭勝方，德、西實力遠勝另兩隊，預計亦可雙雙出線。

美斯領軍嘅阿根廷在C組，同組對手有沙特阿拉伯、墨西哥及波蘭；C朗領軍嘅葡萄牙在H組，對手有加納、烏拉圭及南韓，球壇雙驕應可通過分組賽。

至於衞冕嘅法國在D組，將與丹麥、突尼西亞及附加賽秘魯對阿聯酋或澳洲勝方；F組嘅比利時將與加拿大、摩洛哥同克羅地亞爭出線。

「森巴兵團」巴西嘅G組實力最接近，對手有塞爾維亞、瑞士同喀麥隆，巴西要爭出線不能大意。

卡塔爾世界盃將於今年11月21日揭幕，揭幕戰卡塔爾主場迎戰厄瓜多爾，共進行64場賽事，12月18日上演決賽。

卡塔爾世界盃決賽周小組賽抽籤結果：

A組：卡塔爾、厄瓜多爾、塞內加爾、荷蘭

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯Vs蘇格蘭或烏克蘭

C組：阿根廷、沙特阿拉伯、墨西哥、波蘭

D組：法國、秘魯Vs阿聯酋或澳洲、丹麥、突尼西亞

E組：西班牙、哥斯達黎加Vs新西蘭、德國、日本

F組：比利時、加拿大、摩洛哥、克羅地亞

G組：巴西、塞爾維亞、瑞士、喀麥隆

H組：葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓