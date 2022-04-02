【世盃抽籤】絕代雙驕C朗美斯最後探戈

作為現今球壇最具標誌性兩大球星，來自葡萄牙的C朗拿度，以及阿根廷的美斯，多年來由球隊鬥至國家隊，每次交手皆令球迷津津樂道。然而隨着這對「歡喜冤家」年紀漸大，今屆世盃勢成二人在國際賽場上的最後探戈，且看誰能夠笑到最後，在生涯晚期，帶領國家隊登上世一寶座！

阿根廷於南美洲區分組賽提早出線，而葡萄牙亦剛在世盃外歐洲區附加賽擊敗北馬其頓，趕上尾班車，令C朗拿度得以與美斯，連續五屆出席世盃決賽周。兩人雖然職業生涯獲獎無數，卻從未贏得世盃，可謂一大遺憾；當中最接近必屬2014年，美斯率領阿根廷殺入決賽，但戰至加時僅負德國，與冠軍擦身而過。實力強勁的葡萄牙及阿根廷，近年在國際大賽表現不俗，前者在2016年成為歐國盃盟主，而後者則在2021年捧走美洲盃，今屆要奪得世盃冠軍並非天方夜譚。

正所謂「既生瑜，何生亮」，現年37歲的C朗拿度，與35歲的美斯場內、外競爭激烈，無論是皇家馬德里及巴塞隆拿的西甲打吡、抑或金球獎之爭等，同樣讓球迷熱血沸騰。雖然雙方多次公開表示，當中的良性競爭能促使互相進步，大家私底下關係亦十分良好，不過仍難以阻止球迷繼續比較。若要獨佔成為本世紀最佳球員，世盃冠軍的殊榮絕對是不可或缺，相信C朗、美斯今屆必定使盡渾身解數，各位球迷記得捧場，老土啲講句「真係睇一場少一場」！