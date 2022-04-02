【世盃抽籤】魔咒纏身！法國整定分組賽出局？

今屆世界盃分組賽抽籤塵埃落定，表面上各支傳統勁旅都抽到好籤，並冇出現「死亡之組」，但其實暗藏爆冷殺機。上屆冠軍法國要面臨「衞冕魔咒」，過去5支世界盃衞冕球隊有4支分組賽出局，包括2002年嘅法國，相隔20年，莫非歷史又會重演？

世界盃「衞冕魔咒」威力非同小可，法國憑主場之利奪得1998年冠軍，4年之後出戰日韓世界盃，當時法國擁有該季英超神射手亨利、意甲神射手查斯古特、法甲神射手施斯，但踢完3場分組賽，竟然0入球，以1和2負成績包尾出局。當年球王施丹因傷缺陣首2場分組賽，到第3場復出對丹麥，狀態不足，慘吞2蛋。

其後意大利奪得2006年世界盃冠軍，2010年更抽到好籤，同巴拉圭、斯洛伐克、新西蘭同組，但最後3戰只有2和1負，又係包尾出局。

至於2010年世界盃盟主西班牙，4年之後都係分組賽出局，包括第1場就以1比5大敗於荷蘭腳下。

2014年世界盃冠軍德國，上屆都係分組賽包尾出局，其中最後1場關鍵一戰，以0比2不敵南韓，爆出大冷門。

過去5支世界盃衞冕球隊只有2002年盟主巴西破到魔咒，「森巴兵團」2006年世界盃踢到8強止步。

除咗「衞冕魔咒」之外，仲有一點值得留意，法國第2次連續2屆同丹麥同組，其中1998年兩隊同組，法國捧盃，2002年雙方又同組，但法國分組賽出局。

法國上屆再次同丹麥一組，最後奪得冠軍，兩隊今屆又同組，根據走勢，法國似乎可能會重演2002年分組賽出局悲劇。

近5支世界盃衞冕球隊成績

1998年冠軍法國 2002年分組賽出局

2002年冠軍巴西 2006年8強出局

2006年冠軍意大利 2010年分組賽出局

2010年冠軍西班牙 2014年分組賽出局

2014年冠軍德國 2018年分組賽出局