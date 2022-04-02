【世盃抽籤】各隊反應　修夫基：咪睇小美國

世盃分組賽抽籤完成，8組實力都頗為平均，雖然未有特別「死亡」嘅組別出現，不過一眾名牌勁旅都唔敢掉以輕心。被視為抽到「上上籤」嘅英格蘭領隊修夫基就話：「呢組好神秘，我哋從未對過伊朗、美國亦好少交手......我同美國領隊貝赫達近期成日見面，佢帶領美國進步神速，呢組會比大家想像中難踢，亦係危險所在。」

費蘭度山度士(葡萄牙領隊)：「結果可以接受，滿唔滿意係角度問題，烏拉圭喺上屆世盃係熱門，而葡萄牙依家排名最高，唔好忘記加納同南韓其實都踢得唔錯，保羅賓圖(葡萄牙籍領隊)帶領南韓成績好好。」

費歷克(德國領隊)：「呢組好有趣而且唔簡單，唔只因為西班牙，日本都係世盃常客，好多球員都係德甲同其他歐洲聯賽效力，證明佢哋好有質素。我對西班牙有唔少壞嘅回憶(10世盃4強出局、上次對決0比6慘敗)，但呢啲事唔會發生兩次。」

史卡朗尼(阿根廷領隊)：「呢組硬仗連場，墨西哥踢世盃一向醒神，波蘭同沙特阿拉伯外圍賽都踢得好好，我哋尊重所有對手，對抽籤結果，我哋唔會投訴亦唔會覺得開心。『金球對決』？場波係阿根廷對波蘭，並唔係美斯對羅拔利雲度夫斯基。」

安歷基(西班牙領隊)：「如果抽籤太容易，反而可能會出意外，德國隊實力好高，教練水平一流，球隊正不斷提升，不過西班牙一樣好有實力，我哋唔會因為世盃就改變風格，其他球隊有機會贏我哋，我哋一樣有機會贏其他對手。」

森保一(日本領隊)：「入得決賽周嘅都係勁旅，對住德國同西班牙2支世界冠軍非常好，同日本征服世界強隊目標一致，雖然小組對手好強大，但日本會努力爭勝，為比賽做好準備。」