何甄陶分享美國備戰情況　世錦賽或兼戰蝶泳

正身處美國的香港游泳代表何甄陶（Ian）周六（2日）越洋受訪，現於維珍尼亞理工學院暨州立大學受訓的他表示，6月世界錦標賽或會兼戰蝶泳作新嘗試。

第19屆長池世界游泳錦標賽將於6月18日至7月3日假匈牙利布達佩斯舉行，賽事原定於去年上演，為遷就東京奧運一度延期至今年，其後受主辦地日本福岡疫情拖累，再押後至明年夏天舉行，幸獲匈牙利接手，才得以今年上演。何甄陶對於世錦賽「失而復得」表示歡迎：「世錦賽賽期改變對我沒太大影響，疫情下我們都要適應這種生活，運動員要靈活應變，但亞運前有長池比賽，對我們的確是好事。」

去年何甄陶以香港首個男子A標身份參戰東京奧運50及100米自由泳，首次參加奧運的他雖未能晉級決賽，但在100自游出個人最佳時間獲小組第一，對他來說已是一個里程碑：「那時延後學業回香港訓練，雖然不知道能否去奧運，但仍盡力訓練，全心為一個目標奮鬥，最終達成目標，那種感覺仍然難以致信。」他回憶那段訓練日子，從世界冠軍何詩蓓身上學習不少：「看著她二話不說游完一組又一組的艱難訓練，在旁邊的我亦要努力游完。」

正於維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀碩士課程的香港自由泳代表何甄陶目前於該校受訓，積極備戰世錦賽及亞運。主攻短途自由泳的他透露，今屆會有新嘗試：「自由泳之外，我可能會游50和100米蝶泳，最近蝶泳游得不錯，離香港紀錄只差約0.1秒。」

何甄陶早前獲「Panasonic運動獎學金計劃」頒發34萬5600元獎學金，加強海外訓練、醫療支援，以備戰杭洲亞運及2024巴黎奧運，Ian表示會用獎學金購買按摩槍及心跳率監測裝置等器材，提高訓練效果。