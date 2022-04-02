C朗般費救到葡萄牙　救唔救到曼聯呢

周日(3日)凌晨英超尾場，曼聯主場迎戰李斯特城。紅魔早前整體表現低迷，近5場只係贏過1場，加上近年狐狸似乎食住紅魔鬼，近4次交手獲3勝1和，今場讓球盤曼聯讓到一球似乎有啲過火，揀李斯特城下盤好過。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

曼聯喺英超表現飄忽，近3仗聯賽僅取1勝，要爭取來屆歐聯席位，紅魔失分空間已經非常少。不過領隊蘭歷克今場要面對多項難題，首先，多名主力分別被所屬國家隊徵召，其中C朗已經37歲，兩場附加賽都搏到盡，之前已經試過踢得太多影響表現。

至於法國孖寶保羅普巴及華拉尼都因踢「太公波」受傷，今場上陣成疑，前者更加於國際賽期間發表「喺曼聯浪費光陰言論」，肯定影響士氣。

麥迪臣班尼斯蓄銳搏殺

李斯特城近4場聯賽3勝1負表現好轉，主力占士麥迪臣及哈維班尼斯狀態有改善，「狐狸」近4場聯賽攻入嘅5個入球，兩人都有份參與，呢對英格蘭孖寶國際賽期未被徵召，能夠以逸待勞應付今場大戰。

此外，李城近4次與曼聯交手3勝1和，合共射入紅魔鬼11球，呢4場入面，隊長哈利馬古尼有3場係正選，可見有佢喺度曼聯後防真係唔掂，今場曼聯仲要讓波，梗係反曼啦。

直播表

周六1:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 名古屋鯨魚

香港開電視77台、有線661、601台

周六2:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 大阪櫻花

有線662、602台

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利

無綫85台

周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者

無綫myTV SUPER

周六6:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周六7:30pm 英超 利物浦 Vs 屈福特

Now 621、611

周六7:30pm 英冠 黑池 Vs 諾定咸森林

有線662、602台

周六8:00pm 西甲 基達菲 Vs 馬略卡

Now 632

周六9:00pm 意甲 史柏斯亞 Vs 威尼斯

Now 638

周六9:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 般尼 Vs 曼城

Now 621

周六10:00pm 英超 車路士 Vs 賓福特

Now 622

周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 修咸頓

Now 624

周六10:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉

Now 623

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 諾域治

Now 625

周六10:00pm 英冠 高雲地利 Vs 布力般流浪

有線662、602台

周六10:15pm 西甲 利雲特 Vs 維拉利爾

Now 632

周六11:00pm 法甲 尼斯 Vs 雷恩

Now 639、714

周日凌晨零時 意甲 拉素 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日0:30am 英超 曼聯 Vs 李斯特城

Now 621、611

周日0:30am 西甲 切爾達 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日1:00am 法甲 里爾 Vs 波爾多

Now 639

周日2:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 拖連奴

Now 638

周日3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 艾拉維斯

Now 632

周日3:00am 法甲 聖伊天 Vs 馬賽

Now 639

周日7:30am 美職 新英倫革命 Vs 紐約紅牛

Now 639

周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 皇家鹽湖城

Now 638