【世盃抽籤】搶救收視　揭幕戰變紅軍打吡

今屆世界盃分組賽未開波已經先出現「搬龍門」事件，原本揭幕戰由主辦國率先登場，但今屆東道主卡塔爾首場對手係厄瓜多爾，疑似因為戲碼太弱，國際足協將呢場波改喺開幕當日稍後時間舉行。揭幕戰變成塞內加爾對荷蘭，意味2位利物浦球星沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克將正面交鋒，合演「紅軍打吡」，明顯叫座力大好多。

抽籤完之後，國際足協發現「出事」，如果揭幕戰由主辦國比賽，即係頭炮由A組卡塔爾對厄瓜多爾，睇見都唔開胃，隨時令賽事開壞個頭。事後國際足協對賽程作出「微調」，用A組另一場比賽塞內加爾對荷蘭作為揭幕戰，雙方都有唔少球星，吸引力大好多。

同日第2場比賽係B組英格蘭對伊朗，之後先至輪到卡塔爾對厄瓜多爾。有輿論批評國際足協唔尊重卡塔爾，但為咗令賽事搞得更加有聲有氣，提升收視，「搬龍門」都在所不計。

相信香港球迷亦會支持國際足協今次安排，因為揭幕戰塞內加爾對荷蘭喺香港時間11月21日晚6點開波，英格蘭對伊朗9點開波，卡塔爾對厄瓜多爾深夜12點比賽，意味黃金時間有好波睇。