【傑志按次收費直播】「藍鳥」激鬥春武里

傑志亞冠前哨戰周六（2日）上演激戰！傍晚6時將再次硬撼泰超勁旅春武里。主隊7年前曾於亞冠外淘汰「藍鳥」出局，如今再次交手，傑志除務求報一箭之仇外，亦需把握時間為練兵備戰亞冠作最後衝刺，大戰當前球迷又豈可錯過！（on.cc東網周六晚上6時直播）

主隊春武里目前在泰超以40分排第5，仍有望爭取來屆亞洲賽資格。他們今仗除要備戰4月10日重啟的聯賽外，還要為泰國聯賽盃4強做好準備。陣中球員中，隊長葛羅傑是唯一7年前與傑志交手在陣的球員，另外有5人早前被泰國國家隊徵召，但領隊沙森已表明今場會讓他們落場，意味春武里將以「夫添」應戰。

外援當中，34歲韓援俞炳守今季暫以12球成為隊中神射手。曾外流希拉爾和羅斯托夫等勁旅的他，2010年效力仁川聯時，更擊敗丹恩奴域等前鋒勇奪韓職神射手，因此今仗亦可被視為「前韓職金靴的對決」。此外，巴西前鋒梅里路和克羅地亞中堅基列治亦甚具「卡士」，後者更曾是克羅地亞小國腳。

傑志在泰國3場熱身賽中取得2勝1和不敗戰績，總教練朱志光指，部份球員已回復一半的作戰狀態，比賽時防線移出、包抄和回防等細節都有所改善。今場對泰超球隊春武里，他稱目標仍然是讓球員重新適應比賽感覺：「雖然友賽得比較密，但都冇其他選擇，尤其係個別慢熱同遲歸隊嘅球員，都仲需要時間提升。」此外，球隊1天後便要北上曼谷友賽曼谷聯，「朱Sir」謂兩場均會作出輪換，務求讓大部份球員獲得比賽機會。

春武里曾於2015年的「亞冠盃」外圍賽4比1淘汰傑志，陣容如今只有黃洋、郭劍橋和王振鵬仍然在陣。黃洋亦坦言是役十分難忘：「第一次出戰亞冠就係對春武里，開啟咗傑志嘅亞冠之路。雖然結果好失望，但讓球員了解到亞冠球隊嘅實力。今次重遊舊地，希望向對手展示7年後煥然一新嘅傑志！」

【傑志預計正選陣容】

前鋒：8.安永佳 9.丹恩奴域 27.明加索夫

中場：37.巴爾拿 19.黃洋 10.基爾頓

後衞：95.陳晉一 5.艾里奧 33.謝家強 2.羅梓駿

門將：86.保羅