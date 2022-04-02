香港隊　東亞盃不設外圍賽　港隊再撼中日韓

東亞足球協會於周五（1日）在卡塔爾多哈大會，宣布7月舉行的2022年「EAFF E-1東亞足球錦標賽」不設外圍賽的安排，賽事將以截止3月31日的世界排名，決定決賽周參賽球隊，意味港隊將繼2019年之後，再與日本、南韓及東道主中國在這項賽事碰頭。

香港過去曾經3次闖入「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周，包括上屆2019年出征在南韓舉行的賽事。在剛剛舉行的多哈大會中，東亞足球協會作出多項新決策，包括決定今屆東亞足球錦標賽將不設第一及第二圈外圍賽，此外會上亦證實收到北韓不會參賽的報告。至於決賽周參賽球隊，將會基於截止3月31日的世界排名而定。

新任東亞足協副會長的香港足球總會副主席霍啟山，對此表示：「我非常高興看到近年香港球會在亞洲足協賽事裏擁有出色的表現，而在草根足球和青年精英發展方面，與東亞足協和亞洲足協的整體方向也是一致。香港代表隊則有幸於今夏舉行的EAFF E-1東亞足球錦標賽決賽周迎戰日本、韓國和中國。我祝願各參賽隊伍有出色的表現，並有信心香港足球將會與東亞地區共同邁向蓬勃。」