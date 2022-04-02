兼顧多條戰線　利物浦勒住踢獻「細」

後上爭標氣勢凌厲嘅利物浦，周六(2日)晚英超早場喺晏菲路迎戰屈福特，雖然因對手積弱勝望極濃，不過紅軍依家向住「4冠王」目標進發，兼顧多條戰線下難免要保留實力，尤其幾日後又要喺歐聯8強首回合出師，今仗必定見好即收，只求穩陣全取3分，3.5球嘅入球細為明智之選。（Now 621及611周六晚7時30分直播）

利物浦喺英超已經錄得9連勝，依家只落後榜首曼城1分，今場呢3分當然係志在必得，不過球隊喺季尾面臨連場硬仗，踢完對屈福特一戰，將要9日內連踢2場歐聯，以及作客曼城嘅「英超冠軍前哨戰」，經驗豐富嘅高普當然會適時留力。

事實上，利物浦過去1個月已減輕比賽力度，近5仗入球均唔多於2球，總入球全開2球或以下。

屈福特護級死守搶分

屈福特現時排聯賽榜尾3，護級形勢非常險峻，雖然上仗作客擊敗修咸頓，但今場造訪晏菲路難度激增，領隊鶴臣會以1分為最大目標，希望能夠死守成功，重演2月份作客0比0守和曼聯嘅好戲，今仗開3.5球嘅入球細機會頗高。