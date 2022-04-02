曼城保榜首　半場炸般尼

英超1哥曼城喺周六(2日)晚作客出征般尼，排尾二嘅般尼目前護級形勢岌岌可危；至於力爭衞冕嘅曼城，只要稍有差錯，榜首位置亦隨時不保。兩隊同樣急需搶分，但翻查往績，雙方近6次交手，藍月亮全部半場取得領先，半場客勝值得再追。（Now 621周六晚上10時直播）

般尼喺上場護級「六分波」，作客兩球不敵賓福特，聯賽3連敗後繼續處於降班區。球隊今季攻力未見太大改善，聯賽27戰只入22球，近3仗更加一球不入。雪上加霜嘅係中堅彌敦哥連斯今場需要停賽，加上隊長賓美繼續因傷缺陣，防守力大幅削弱，難以抵擋藍月亮強攻。

曼城上場聯賽作客狂攻下未有斬獲，同水晶宮互交白卷，痛失兩分後，榜首位置畀利物浦愈追愈近。不過球隊近況唔太差，各項賽事連續6場不敗，當中英足盃、歐聯更先後躋身4強同8強，向住三冠王美夢進發。

首循環兩隊碰頭，曼城兩球輕鬆取勝，今場為免夜長夢多，藍月亮預計會主動搶攻，務求盡快領先，曼城半場勝放心捧。

車路士氣勢勁大起賓福特

至於同時間開波嘅仲有車路士，佢哋主場迎戰賓福特。車仔近6仗全勝，氣勢強勁，今季先後喺聯賽首循環及英聯盃雙殺對手，實力明顯佔優，賓福特作客踢法開放，近8仗作客7次開3球或以上，2.5球入球大有計。（Now 622周六晚10時直播）