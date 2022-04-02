亞冠盃　安永佳起孖　傑志3球贏春武里

傑志亞冠前哨戰繼續上演，周六（2日）硬撼泰超勁旅春武里。結果前場壓迫表現大有改善的「藍鳥」，上半場靠安永佳個人梅開二度，以及後備入替的艾力士，比賽後段錦上添花，以3比0完勝春武里，4場熱身賽取得2勝2和，繼續保持不敗戰績。

高踞泰超第三的春武里，今場派出多位主力應戰，巴西射手梅里路夥拍南韓攻擊手兪炳守領銜鋒線，隊長葛羅傑及薩夏拉於中場支援，中堅傑薩特與克羅地亞外援基列治負責鎮守後防。傑志方面，重回正選大軍的丹恩奴域，與安永佳擔起攻堅重責，巴爾拿、基爾頓和隊長黃洋坐鎮中場，保羅復任正選，與艾里奧聯手統領後防線，應付春武里的攻勢。

比賽初段，主隊春武里控球率明顯佔優，但進攻威脅不大，相反過去幾場逼搶未達總教練朱志光要求的傑志，則積極實行前場壓迫戰術，成功製造不少埋門機會。13分鐘，丹恩奴域左路殺入禁區，窄角度起腳僅射中網側。3分鐘後，「藍鳥」就成功撕破對手防線，基爾頓右路找到傳中機會，找到埋伏門前的安永佳，後者一頂破網，為傑志先拔頭籌頭籌。

落後的春武里如夢初醒，21分鐘創造出第一個具威脅攻勢，梅里路接應長傳殺入禁區施射，僅僅偏離目標。3分鐘後，丹恩又在禁區外找到起腳機會，被達彼查沒收。27分鐘，傑志前場逼搶成功，安永佳禁區內起左腳勁射得手，個人梅開二度，為「藍鳥」贏到2比0，不過這位入球功臣完半場前因傷退下火線，要由羅梓駿入替。兩球在手的傑志愈踢愈有信心，搶回不少控球權，並帶着兩球優勢回更衣室。

換邊後，傑志換入查理史葛及朴俊炯，至於派出左閘查蒙貫及費爾保基亞等球員的春武里，則努力壓前，嘗試縮小比分差距。57分鐘，傑志前場焗贏對手，丹恩急勁地波傳到門前，可惜無人接應。62分鐘，春武里前場罰球機會，梅里路二傳，薩夏拉遠射高出，威脅不到保羅。64分鐘，傑志發動反擊，潘沛軒右路交出地波，後備入替的蘇沙順勢推過對手起腳，僅僅斜出。

其後傑志再派出唐建文及回歸球隊的鄭展龍。70分鐘，春武里一次具威脅，捷斯羅邦接應長傳嘗試笠射，被保持集中的保羅單手撲出。5分鐘後，朴俊炯接應基爾頓開出角球頭槌一頂，被後備上陣的主隊門將猜連救到。88分鐘，幾位傑志後備上陣球員聯手炮製入球，加維蘭接應查理史葛長傳後，右路傳中，艾力士門前趕到撞入，為傑志再下一城，最終鎖定3比0勝局。

與武里南的大戰過後，傑志隨即於翌日（3日）造訪另一支泰超前列分子曼谷聯。國際賽期前高踞泰超第三位的曼谷聯，為鞏固亞洲賽席位，慎防春武里和清萊聯等追兵從後趕上，必須積極為聯賽重開做準備，陣中卓斯唐及鐵迪盼等泰國國腳已經歸隊，有望候命。面對「背靠背」式密集賽程，朱Sir表示兩日兩賽希望令大部球員有足夠比賽時間，球員都會輪流得到上陣機會。