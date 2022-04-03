車路士災難性慘敗　喪爆400倍波膽

周六(2日)深夜英超爆出大冷門，車路士主場出擊，先入1球情況之下，突然崩潰，連失4球，以1比4大敗於賓福特腳下，爆出400倍波膽。賓福特中場基斯甸艾歷臣取得重返英超後首個入球，證明自己已經完全戰勝心臟問題，恢復最佳狀態。

車路士挾6連勝強勢出擊，以為有力再下一城，但遇到對手頑強抵擋，上半場佔唔到甜頭，反而賓福特攻門更加有威脅，包括基斯甸艾歷臣主射罰球高出。

換邊之後僅3分鐘，車路士憑後衞魯迪格神來之筆，遠射打開紀錄，但車仔只係開心咗2分鐘，就被賓福特扳平，真拿達禁區頂勁射入網。

僅過4分鐘，賓福特打反擊，麥比奧莫左路快放傳中，基斯甸艾歷臣接應射入反超前2比1，亦係呢位30歲丹麥國腳克服心臟問題，重返英超後首次入波，佢早前國際熱身賽為丹麥對荷蘭，亦射入1球，狀態非常勇猛。值得一提，賓福特2個入球都來自麥比奧莫助攻，表現可圈可點。

踢到60分鐘，真拿達巧妙射成3比1，個人梅開二度，換言之車仔10分鐘內連失3球，臨完場前，車路士防線出現錯誤，被尤尼韋沙射成4比1完場，爆出9.3倍客勝及400倍波膽。

車路士將於周四(7日)凌晨歐聯8強首回合主場對皇馬，領隊杜曹真係要諗計改善球隊表現，否則情況不妙。