梁文博當街打女人被世桌總臨時禁賽

中國桌球名將梁文博早前承認去年在謝菲爾德當街打女人，被判12個月的社區服務令及罰款1380英鎊，而世界職業桌球總會（WPBSA）亦對這位世界排名33位的球手開出罰單，宣布對他臨時禁賽，並肯定無緣即將展開的世界錦標賽。

英媒日前引述英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service）指，現年35歲的梁文博於去年7月在謝菲爾德街頭被CCTV拍到與一位女子發生爭執，並多次毆打對手，片段更顯示，梁文博將對方拖到地上，不顧一名男子的勸阻繼續毆打該女子。

梁文博已經承認毆打他人，已經認罪，而謝菲爾德地方法院周五宣布最終宣判，被罰款1380英鎊，並需要在一年內完成96小時的社區服務。對於梁文博的暴力行為，WPBSA亦發聲明對梁文博開出罰單，宣布暫停他在巡迴賽資格，主席費格遜表示:「作出即時禁賽的決定並不容易，然而因為該罪行的暴力及犯罪性質，我們已作出決定，梁文博有權提出上訴，而停賽決賽將持續至聽證會結束並對該事件做出裁決。」

原本梁文博在即將開打的世界錦標賽外圍賽第三圈，而現在比賽的籤表上，其名字已被刪除，意味着無緣今年的世錦賽；然而這不是WPBSA的最終處罰，而紀律委員會將介入這事件，將舉辦聽證會再對「梁文博打人事件」作終審。