皇馬獲得3球12碼　造就賓施馬創71年奇景

周日(3日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以2比1擊敗切爾達，皇馬今場獲得3球12碼，全部由前鋒賓施馬主射，結果命中2球，成為西甲近71年以來，首位1場聯賽入2球12碼及射失1球嘅球員。

開賽19分鐘，皇馬就由艾達米列達奧博到12碼，賓施馬主射入網打開紀錄，其後切爾達前鋒泰亞高加夏度曾經頂入，但因為隊友伊亞高艾斯巴斯身處越位位置干擾皇馬防守，被判入球無效，但切爾達喺下半場初段仍然憑洛尼圖入波扳平1比1。

踢到64分鐘，皇馬又獲得12碼，但賓施馬今次主射，被門將迪度奴撲出。不過，12碼陸續有來，69分鐘皇馬左閘費蘭特文迪喺禁區內遭對手踢跌，第3次獲得12碼，亦係「銀河艦隊」近64年來首次1場西甲獲得3球12碼，並再由賓施馬射入。

西甲史上只曾出現4次1位球員單場聯賽入2球12碼及射失1球，對上1次已經係1951年，賓施馬今場壯舉可以載入史冊。

另外，馬德里體育會憑祖奧菲歷斯及後備上陣嘅蘇亞雷斯，各自梅開二度，主場以4比1大勝艾拉維斯，為周三(6日)凌晨歐聯8強首回合作客曼城壯行色。