大坂直美笑住領獎！準一姐施維德成史上第4人

令人動容的一場決戰！即使比賽冠軍最終只得一個，但日本球星大坂直美與即將榮升世界「一姐」的波蘭女將施維德於周六合演的邁阿密網賽女單決賽充滿生命力，見証歷史出現的同時讓早前被抑鬱困縛的大坂直美逐漸走出陰霾。

年僅20歲的施維德保持開季的強勢，花1小時17分鐘以直落兩盤6比4、6比0擊敗四屆大滿貫冠軍大坂直美，迎來17連勝及今季連續第三個1000級賽事錦標，氣勢強勁，「我真是很滿意，而且感到自豪。」施維德賽後笑得燦爛，她更成為史上第4位兼最年輕贏得「陽光雙冠」(Sunshine Double)(即連贏印第安韋爾斯及邁阿密兩賽)的女將，與殿堂級的「德國玉女」嘉芙、比利時名將克莉絲塔絲及白羅斯的艾珊妮嘉在史冊齊名，「我真是發夢都沒有想過，能與這些名將同列一起，這對我的職業跨越一大步。」

然而即將成為波蘭首位世界「一姐」的施維德，除了技術征服對手，其品格態度亦令人難以想像僅是一名20歲少女，她領獎時第一件時就是多謝大坂直美：「很開心我們可以在此比賽，坦白說，我看着你2018年贏美國公開賽，我沒有想過可以跟你在重要比賽上相遇，你是球場上的靈魂，這個運動項目有你存在會更加好，我希望能與你對戰更多。」

在領獎台上站於施維德背後的大坂直美，不時露出笑容，而她再次憑着其優雅及謙虛贏得全場掌聲，這是她自去年澳網後首個決賽，雖然最終屈居亞席，但她沒有顯出不快表情，反而顯得鬆容，她領着亞軍獎盃時稱：「或者戰果不是預期，但我在這裡充滿樂趣，亦盡自己所能奉獻給每位支持我的朋友及球迷，我會繼續努力，爭取這如此的機會。」比起上個比賽在印第安韋爾斯網場要淚別賽場，大坂直美看來心理上已得到釋放：「雖然我不能在此奪冠，但這是我其中一個很有意義的比賽。」這位前世界「一姐」的新世界排名將由77位跳升至36。