「巴西」大戰！梗係撐巴塞隆拿

周一(4日)凌晨西甲2哥、3哥對決，巴塞隆拿主場迎戰西維爾。巴塞踏入2022年法定時間未嘗一敗，表現愈來愈好，反觀西維爾近期頻頻失分，再於歐霸盃出局。巴塞挾聯賽5連勝、包括國家打吡大破皇馬後強勢出擊，3分志在必得，直取主勝。(Now 632、611周一凌晨3時直播)

西維爾氣勢回落

巴塞自從重選會長，再聘沙維執教後，持續兩季的亂局總算告一段落，球員終可以專心踢波，儘管歐聯出局轉戰歐霸，但球隊重頭做起，自去年底西甲對奧沙辛拿開始，保持20場不敗走勢，錄得12勝8和，冬季轉會窗引入費倫托利斯、奧巴美揚，都能極速融入球隊，上仗大勝皇馬4:0已證明一切，而且全隊目前仍處於上升期，仍未見盡頭。

相比之下，西維爾近期氣勢有所回落，近5仗僅得1勝，包括歐霸盃被韋斯咸淘汰，近3仗西甲全部和波共失6分，已被榜首皇馬拋離9分，現僅領先第3位的巴塞3分但多踢1場，面對全面復甦的巴塞，今仗作客魯營球場勢難全身而退。

直播表

周日2:05pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 紐卡素噴射機

無綫myTV SUPER

周日3:30pm 南職 浦項制鐵 Vs FC首爾

無綫85台

周日4:00pm 日乙 東京綠茵 Vs 大分三神

有線661、601台

周日6:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 安玻里

Now 638

周日7:00pm 蘇超 格拉斯哥流浪 Vs 些路迪

Now 639

周日7:00pm 俄超 卡斯洛達 Vs 莫斯科戴拿模

有線661、601台

周日8:00pm 西甲 畢爾包 Vs 艾爾切

Now 632

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 愛華頓

Now 621

周日9:00pm 意甲 阿特蘭大 Vs 拿玻里

Now 638

周日9:00pm 法甲 梅斯 Vs 摩納哥

Now 639

周日9:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 禾夫斯堡

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:00pm 英錦標 洛達咸 Vs 瑟頓聯

有線662、602台

周日10:15pm 西甲 貝迪斯 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周日11:05pm 法甲 里昂 Vs 昂熱

Now 639

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 紐卡素

Now 621

周一凌晨零時 意甲 森多利亞 Vs 羅馬

Now 638

周一凌晨零時 俄超 PFC索契 Vs 辛尼特

有線661、601台

周一0:30am 西甲 華倫西亞 Vs 卡迪斯

Now 632

周一0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 華歷簡奴

Now 633台

周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 國際米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 羅連安特

Now 639

周一3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 西維爾

Now 632、611

周一4:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs 洛杉磯銀河

Now 638