亞冠盃　上海海港派U21參賽　出戰還存隱憂

周日（3日）網絡上流傳一份上海海港征戰「亞冠盃」大軍名單，如早前報道所料，該支上季中超亞軍隊伍將以U21梯隊配以部份預備組球員出征亞冠，並將與港超球隊傑志於同組交手。惟最近上海疫情嚴峻，當地將再次進行全民檢測，上海海港大軍能否順利出國值得留意。

據德國轉會網《Transfermarkt》中國分區管理員朱藝，周日（3日）在微博披露的3份名單顯示，3支將參加今屆「亞冠盃」分組賽的中超球隊山東泰山、上海海港和廣州隊，均只會派二隊出戰這項賽事。

將與港超球隊傑志同組的上海海港，名單「清一色」是本土球員，而大部份為21歲以下，只有4名球員除外。領軍人物則是日本籍的預備組教練金子隆之，這名60歲教頭持有歐洲足協專業級教練牌照，上屆曾領軍同以二隊出擊的上海海港出戰「亞冠盃」附加賽，惟最終以0比1不敵FC卡雅出局。

據悉，上海海港計劃下周日（10日）起程赴泰國備戰，惟現時上海確診數字急升，當地周日（3日）才宣布再次進行全民檢測，有球迷擔心封城措施或阻礙球員訓練，部份球員甚至有機會因確診而未能出國，為今次上海海港亞冠之旅帶來隱憂。