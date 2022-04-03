【有片】拜仁派多1人上陣 或被判輸

周六(2日)晚德甲，拜仁慕尼黑作客以4比1大勝弗賴堡，但卻出現離奇一幕，踢到比賽末段，拜仁慕尼黑有17秒時間多咗1位球員喺場上比賽，引起爭議，如果弗賴堡投訴成立，拜仁可能被判輸0比2。

雙方上半場冇波入，但換邊後，拜仁發力由哥列斯卡、基拿比、京士利高文、沙比薩各入1球大勝4比1。全場焦點發生喺84分鐘，當時拜仁作出2個換人調動，原本京士利高文被換走，但佢卻唔知道，入替佢嘅沙比薩就已經入場，造成有17秒時間，拜仁有12位球員喺場上比賽，隨即引起雙方職球員發生爭拗，導致今場波要補時8分鐘。

賽後弗賴堡體育總監塞爾非常不滿：「實在好詭異、好離譜，我從未見過呢種情況，當時已提醒球證，應該注意拜仁球員人數。」拜仁教練拿高斯文亦承認有問題：「出現奇怪嘅事，第4旁證出示錯誤號碼，高文唔知佢要離場，所以發生呢種錯誤，但對比賽冇影響。」據悉球證報告指今場情況混亂，需要德國足總作出裁決。

根據德國聯賽規則，如果球隊違反換人規定或者派出唔合資格球員，就會被判輸0比2。不過，德國傳媒指第4旁證要負好大責任，冇理由喺球員未離場，就畀後備球員上陣。

雖然拜仁面臨被判輸波，但第2位多蒙特亦唔爭氣，主場1比4輸畀RB萊比錫，落後榜首拜仁9分。