熱刺主場出擊　孖寶大勇主Ｗ啱「素」

周日晚英超大戰，熱刺主場鬥紐卡素。熱刺為爭奪歐聯席位冇得放鬆，陣中兩大主力攻擊手哈利卡尼同孫興民狀態大勇，今場面對近況一般嘅「喜鵲」，熱刺有望乘主場之利搶W。（Now 621周日晚11時30分直播）

英超即將進入最後直路，歐聯資格爭奪亦進入白熱化階段，現時排名前列嘅熱刺亦係有力競爭者，皆因喺餘下8場英超比賽中，除5月初對利物浦外，其餘賽事都係對住中下游球隊，搶分難度較其他競爭對手為低。踏入國際賽期前，查實熱刺聯賽走勢不俗，近5場聯賽取4勝1負，攻入16球失4球。球隊兩大前鋒哈利卡尼同孫興民，今季聯賽至今合共攻入25球，兩人喺國際賽期都有斬獲，腳風依然好順，只要佢哋夠弗，熱刺搶分能力絕對有保證。

紐卡素主力輪住傷

早前獲沙特財團入主嘅紐卡素，雖然冬季轉會窗引入多位新援助陣，但想一時半刻變成挑戰英超前列嘅新勢力，絕對係不切實際，「喜鵲」近兩場聯賽不敵車路士同愛華頓就見晒底，加上舒維爾、捷比亞及哥林威爾遜等主力繼續因傷缺陣，戰力不容高估，今場造訪實力更強嘅熱刺，亦恐怕凶多吉少，一於吼實主勝。