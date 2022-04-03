46歲體操媽媽再跳出金牌　向世界冠軍進發

46歲的「體操媽媽」卓蘇維迪娜周六在阿塞拜疆首都巴庫舉行的世界盃再有驚人表現，再為烏茲別克贏得一面女子跳馬金牌，同時也鎖定了她穩奪今年10月於利物浦上演的體操世錦賽入場券。

去年東京奧運賽後曾宣布退役的卓蘇維迪娜，由於體操生涯心願未了，矢志要為家鄉烏茲別克贏得具份量的重要獎項，毅然宣布復出，而這位曾因要醫治患白血病兒子不惜代表其他國家爭取獎牌而賺醫藥費的偉大媽媽，繼上站世界盃奪得跳馬金牌後，來到巴庫這一站亦憑着難度動作的微弱優勢，力壓一班「女兒級」甚至是「孫女級」的年輕對手，再次奪走冠軍，同時也累積了四個分站成為總冠軍，獲得了10月世錦賽的資格，並向世界冠軍挑戰。

「巴庫的環境是過去幾站當中最喜愛的，這裡令我如在家的感覺，這裡的粉絲很親切，他們不斷為我打氣。」她坦言年初有點不適，速度慢了下來，但她未感疲累，並在新一個奧運圈中爭逐。

卓蘇維迪娜在此仗之後可以暫休再為下個比賽準備，她表示4月沒有賽程，但5月底至6月初則會參加多哈的亞錦賽，至9月會出戰杭州亞運會，而她復出的其中一個原因就是能在四年一度的亞運會上爭取金牌。

這次巴庫的世界盃共有145名來自34個國家地區的選手爭逐，比賽將於周日（3日）結束。