國家打吡！祖記乘細打沉國米

今晚意甲上演「國家打吡」，祖雲達斯主場迎戰國際米蘭，兩隊同病相憐，一樣喺歐聯16強出局，依家惟有專注踢好聯賽。論近況，祖記稍為佔優，聯賽連勝4場，不過佢哋踢法保守，只求全取3分，不求贏得漂亮，因此近10場聯賽主場全開2球或以下，國米作客表現差，亦唔會輕舉妄動，寧追中位數2.5球嘅入球細。（Now 638周一凌晨2時45分直播）

祖雲達斯曾經喺季初成績低迷，但教練阿里基始終係有料之人，成功帶領球隊重拾霸氣，並且愈戰愈勇，已經保持16場聯賽不敗，殺上前4，僅落後第3位嘅國米1分，但多踢1場。

主場出戰穩中求勝

祖記戰績大幅改善，全靠一個「穩」字，即使主場出擊亦唔會貿然搶攻，而係以效率取勝，近10場聯賽主場獲7勝2和1負，7場勝仗有5場贏2比0及兩場僅小勝1比0，更何況今仗對手係勁旅國際米蘭，相信祖記更加唔會冒進。

國米近7場聯賽僅得1勝4和2負，近5仗意甲除咗主場大勝包尾球隊沙蘭力坦拿5比0，其餘4場僅入兩球，兩位射手迪斯高、拿達路馬天尼斯腳風都唔順。值得一提，國米近4場聯賽作客全部和波兼全開2球或以下，加上今季兩次對祖記，法定時間90分鐘都踢成1比1，再開細機會甚高。