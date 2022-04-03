【足球如論】巴塞迎擊西維爾有勝算

對於西維爾來說，今季是在客觀環境造就下最有條件爭取西甲冠軍的一季，可惜錯過時機，目前更現實地要為前四席位而戰，球隊歷史上從未試過，連續三季通過聯賽排名取得歐聯資格，對上兩季在教練盧比迪古帶領下，最後九場西甲不約而同地都取得19分而完成任務，而今季餘下來還有多場包括今輪面對巴塞隆拿的大戰，任務艱巨。

兩名後衞迪亞高卡路士、列卻克，以及前鋒拉菲爾美亞都傷愈是重要訊息，但湯馬士迪蘭尼、費蘭度法蘭斯高均要倦勤，對中場防守影響頗大，要打破20年來作客魯營不勝的走勢，十分困難。

巴塞隆拿從今日到24號，21日進行七場比賽，賽程緊密，不過以球隊的氣勢，整體狀態、無增添傷兵的狀況來看，要平穩過渡不難，甚至說不定可在最後階段能對聯賽冠軍發起衝擊，套用中堅碧基最近訪問中所說，球隊現在是自美斯離隊後最好的狀況，當中主帥沙維帶來重要的貢獻。

確實球隊近來重現強隊本色，運作理念清晰，當中近兩場聯賽，分別有四個助攻的奧士文尼迪比利，和三個入球一個助攻的奧巴美揚都是重要人物，主場乘勢撲擊西維爾應該有一定把握。(Now 632及611周一凌晨3時直播)