亞冠盃　鄭展龍先拔頭籌　傑志拍跳和曼谷聯

傑志亞冠前哨戰周日（3日）繼續上演，「藍鳥」赴泰第5場熱身賽作客挑戰泰超球隊曼谷聯。結果有鄭展龍開賽早段先拔頭籌的傑志，下半場被主隊靠一次角球攻勢追和，最終雙方以1比1和局收場。

泰超排名第三的曼谷聯今場強陣出擊，幾位早前入選泰國國家隊的國腳都擔正，包括卓斯唐及鐵迪盼等，主力「森巴」射手希拔迪負責攻堅。傑志正選陣容亦作出多個調動，王振鵬把守最後大關，戴上隊長臂章的唐建文，與朴俊炯等組成防線，巴爾拿和查理史葛坐陣中場，為艾力士、加維蘭及蘇沙等攻擊手提供支援，丹恩奴域全場僅列後備。

傑志乘上場贏波餘勇，今仗開局就採取主動，更成功反客為主。5分鐘「藍鳥」把握曼谷聯後場失誤，查理史葛橫傳鄭展龍，後者禁區內射破主隊大門，迅速為傑志先開紀錄。落後的曼谷聯嘗試憑側擊發難，18分鐘，希拔迪操刀前場罰球，但角度太正，未能威脅王振鵬。

逐漸站穩陣腳的主隊控球率佔優，36分鐘一次反擊機會，雲達路爾斯禁區內接應傳中再橫傳，希拔迪撞射被王振鵬撲出底線。其後幾次角球攻勢，以及臨完半場前希拔迪禁區頂的遠射，都未能幫助主隊轉化成入球，傑志以1球優勢完半場。

易邊後，傑志率先由陳肇鈞入替入球功臣鄭展龍，曼谷聯亦換入澳洲攻擊手安東尼，企圖加強攻力。52分鐘，曼谷聯角球攻勢，後備入替的米卡頭鎚二傳，希拔迪門前無人看管下射斜。71分鐘主隊終於作出回應，雲達路爾斯開出角球，由隊長艾華頓頂成1比1平手。

主隊追和後攻勢更為猛烈，77分鐘，彼拉帕落底傳中，卓斯唐射門角度太正，被王振鵬接實。82分鐘，朴琉接應傳中頭鎚攻門，僅僅偏離目標。89分鐘，後備入替的陳晉一傳中，趙聡悟一控一射，被對方守衞化解。最終雙方未能再改寫紀錄，以1比1握手言和。「藍鳥」兩日兩戰取得1勝1和成績，將熱身賽不敗紀錄延續至5場。

賽後傑志總教練朱志光，認為今場球隊防守紀錄值得一讚：「始終今場人腳唔係好齊整，今日打完今日再踢，球員都有顧忌可能會有受傷，但整體嚟講都幾好，防守紀律性係好高。」比賽後段，陳傲軒及曾以行等小將相繼登場，「朱Sir」亦認為幾位年輕球員能夠上陣，是難得的機會：「佢哋要經過呢啲比賽，先知道外邊比賽嘅對抗性同速率係好高。」