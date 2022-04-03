馬天尼斯暗示盧卡古今夏或跳「車」

今季喺車路士一直未能穩佔主力位置嘅盧卡古，上陣時間未如理想，亦明顯對自己喺車仔嘅尷尬處境感到不滿，情況引起比利時國家隊領隊馬天尼斯嘅關注，近日馬天尼斯就直言如果盧卡古唔想喺世盃嘅表現受到影響，今夏轉會窗或者需要考慮他投。

季初由國際米蘭轉投車路士嘅盧卡古，去年因為自己喺車仔不受重用，曾經透過意大利傳媒表達不滿，雖然呢位比利時前鋒事後就言論公開道歉，但可以話盧卡古喺球會處境尷尬，已經係公開嘅秘密。盧卡古今季英超只係獲得12次正選上陣機會，上場面對賓福特一戰，佢去到下半場65分鐘先有機會後備上陣，最終亦未能幫助車仔改寫輸波命運。

世盃決賽周今年冬天將會展開，雖然距離開波仲有超過半年時間，但「歐洲紅魔」主帥馬天尼斯，當然非常關注國家隊球員嘅狀況，近日佢都向傳媒講到盧卡古嘅情況：「有好多球員今夏轉會之後，或者會感覺唔同咗，其中盧卡古喺9月嘅情況需要被觀察，另外夏薩特同其他球員都係一樣。」

喺比利時國家隊之前，馬天尼斯曾經同盧卡古喺愛華頓合作，對呢位愛將當然好關心。馬天尼斯表示會過咗夏天，先至開始衡量球員嘅狀態，但認為今年夏天，對盧卡古等球員嚟講意義重大，暗示呢位為「歐洲紅魔」上陣超過100次嘅前鋒，或者會有新動向。