尹戈爾親證患癌　堅持領荷蘭出戰世盃

荷蘭喺年底出戰世盃決賽周前出現震撼消息，領隊尹戈爾周一(4日)喺一個電視直播節目入面，證實自己患上前列腺癌，而且已經進行咗25次放射治療。70歲嘅尹戈爾喺治療期間未有向球員透露自己病情，怕會影響球員嘅演出，而佢更表明會繼續帶領荷蘭出戰世盃決賽周。

尹戈爾接受荷蘭電視節目《Humberto》直播訪問，宣傳佢嘅新電影《LOUIS》期間爆出驚人消息：「喺帶領荷蘭嘅日子，每晚我都要喺球員唔察覺情況下去醫院，所有球員都以為我好健康，但事實唔係......你唔會同人講你係咁樣工作，可能會影響到其他人嘅選擇同判斷，所以我決定唔畀球員知道。」

呢位前曼聯領隊未有透露幾時得悉患癌，但就透露病情並唔簡單：「我唔會因為前列腺癌而死，至少90%嘅患者唔會，致命嘅通常係其他疾病，我所患嘅癌症侵襲性好強，已經做咗25次放射治療，而且之後嘅人生都仲有好多治療要做。」尹戈爾自爆喺醫院「走後門」得到優先治療，並且得到最好嘅照顧。尹戈爾第1任妻子Obbes，喺1994年亦因肝癌同胰臟癌去世。

雖然受到惡劣病情影響，但尹戈爾表明唔會放棄荷蘭領隊工作，會繼續帶隊出戰12月嘅卡塔爾世界盃。荷蘭喺日前嘅分組賽抽籤被編入A組，會同東道主卡塔爾、厄瓜多爾及塞內加爾爭奪出線權。荷蘭國家隊下次比賽係6月份，將會進行4場歐國聯賽事。

尹戈爾患癌消息曝光後，佢2間曾經執教嘅球會曼聯同巴塞隆拿，都已向佢送上祝福。尹戈爾對上一次執教球會，係2014年至2016年執教曼聯，之前亦教過阿積士、巴塞隆拿同拜仁慕尼黑等頂尖勁旅，94/95球季帶領阿積士贏過歐聯冠軍。