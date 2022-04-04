吳安儀挫宿敵奪今季第2冠　偕Marco明戰世錦外

香港「四眼Cue后」吳安儀周日迎來今季個人第二個排名賽冠軍，在李斯特城舉行的溫車士打女子桌球賽過關斬將直闖決賽，並向泰國宿敵兼應屆女子世界冠軍勒查露「派蛋」成功復仇，袋走生涯第17個排名賽冠軍，為明日出戰男子職業世錦賽外圍賽注下強心針。

今季在男、女子桌壇「兩邊走」的吳安儀，發揮保持最高狀態，這位世界「2姐」由16強開打先後淘汰兩位英格蘭球手凱莉絲(Harriet Haynes)、名將簡娜(Rebecca Kenna)及泰國新星羅姬蓬(Ploychompoo Laokiatphong)，全程僅失2局，最高桿數打出92度，決賽再遇上近年氣勢強勁的泰國勒查露，這位應屆女子世界冠軍在另一邊廂表現來勢洶洶，當中四強力挫世界「１姐」英格蘭的伊雲絲而闖入她今季連績第三個排名賽決賽。

面對着今季表現強勢的勒查露，安儀在7局4勝制的冠軍戰處理冷靜，開局勒查露一度領先，然而安儀靜觀其變等待機會扭轉局勢，最終更兩度「起迫」打出55度及33度，以4比0零封對手，粉碎了勒查露爭取今季第三冠的好夢，並為今年女子世錦賽8強戰敗成功復仇；繼去年11月贏得伊頓女子大師賽之後，再獲排名賽錦標，同時也是生涯第17個排名賽冠軍。

吳安儀隨即會出戰於謝菲爾德舉行的男子世錦賽外圍賽，她在個人社交平台與粉絲分享喜悅，上載了自己捧盃的相片呼籲為她打氣：「女子排名賽冠軍，亦係我今個賽季第二個冠軍，絕對係嚟緊星期二世錦賽外圍賽嘅強心針。提提你：5 April 4:30PM (HKT) VS Rory McLeod。」

香港「一哥」傅家俊亦即時留言這位「妹妹」奪冠，而兩位港將均於明天(5日)在謝菲爾德進行的世錦外亮相，首圈傅家俊面對英格蘭的賓斯（Ian Burns）(香港時間晚上9時30分)，而吳安儀則遇上51歲牙買加老將麥里奧特(Rory Mcleod)(香港時間下午4時30分)，力爭闖關。