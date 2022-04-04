亞冠盃　丹尼受傷　社交平台宣布提早收咧

正遠赴泰國備戰「亞冠盃」的港超球隊傑志，賽前迎來壞消息，主力後衞丹尼周一早上（4日）在社交平台透露，因傷今季將提早收咧，無緣為「藍鳥」征戰「亞冠盃」。傑志表示經醫療團隊診斷後，證實丹尼將需要休息6至8星期，而他目前已經啟程返回西班牙養傷。

早前在對北柳一仗中不幸弄傷大腿後肌的丹尼，過去兩仗熱身賽皆沒有披甲，今早這名40歲後衞突然在社交平台公布其收咧消息，他寫道：「若能在武里南再次聽到『亞冠盃』主題曲，並再一次在Thunder Castle比賽的話會很美好。不過已經無法做到了，但我仍會在家支持一眾隊友，我深信他們會令球迷再次感到驕傲。」丹尼更特意點名鼓勵小將陳晉一，希望他能做足準備，在「亞冠盃」場上好好發揮。

傑志上屆分組賽取得11分，雖未能成功出線，但仍創下香港代表在「亞冠盃」史上最佳成績，當中丹尼可謂功不可抹，以正選身份為球隊上陣5次，今次缺陣對球隊實力有一定影響。「藍鳥」將於今月16日出戰「亞冠盃」J組分組賽，與神戶勝利船、清萊聯和上海海港爭奪出線資格，球隊目前正在泰國進行集訓，透過一連串熱身賽提升比賽狀態。

對於丹尼錯過今屆「亞冠盃」，傑志總教練朱志光坦言對球隊部署有影響，但認為球員受傷難以避免：「始終兩周六賽下，加上中間嘅訓練，二十幾個球員，當中實會出現傷病。」

至於新援明加索夫在首仗熱身賽後，一直未有正選上陣，「朱sir」則指這名土庫曼翼鋒肌肉繃緊，球隊恐防受傷而讓他休息。