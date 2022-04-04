艾卡華斯破祖高域紀錄奪冠　拿度皇馬齊祝賀

18歲的西班牙新星艾卡華斯周日盡顯了其強大潛力，在ATP1000級賽事的邁阿密大師賽以７比５、６比４力挫６號種子挪威的魯特，贏得生涯首個大師賽錦標兼破祖高域紀錄成為賽會最年輕冠軍。

被譽為「拿度二世」的艾卡華斯不僅是邁阿密賽會37年來史上最年輕男單冠軍，也是ATP自1990年引入大師賽系列以來共283站中第三位年輕的冠軍得主，當中僅是90年的多倫多站冠軍張德培及2005年蒙地卡羅站的拿度，比艾卡華斯年輕。

其偶像拿度亦率先在個人社交平台恭賀這位未來天王：「恭賀你創造了歷史，這是首個，也會陸續有來。」而多位網壇名宿包括前世界第一的卡菲尼哥夫亦送上祝賀，就連皇家馬德里球會也在官方社交平台向這位年青新星致賀。艾卡華斯的世界排名將跳升至第11位。

值得一提的是艾卡華斯賽後坦言，將勝利獻給教練、前世界「一哥」的「蚊子」費拉羅，這位網壇名宿因父親離世，在愛徒出戰決賽的後一刻才趕及觀戰。過去西班牙球手曾８次闖入邁阿密決賽，艾卡華斯終於成為第一人，就連「21貫」盟主拿度曾5次打入決賽，都與這項冠軍擦身而過。