東亞盃　中國棄主辦權　派U23出擊備戰亞運

據中國媒體報道，中國足協已向東亞足協表明無法承辦2022年「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周，或改由日本或南韓接辦。媒體亦透露，戴偉浚等適齡國腳將被徵召入U23梯隊出征這項賽事，意味這名香港出生的球員將首次對陣香港隊。

剛履新東亞足協副會長的香港足球總會副主席霍啟山早前透露，香港隊獲資格成為今屆「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周4支參賽球隊之一，將與日本、南韓和中國交手。去年12月，東亞足協曾在官網發新聞稿宣布，今屆賽事將由中國主辦。惟據《北京青年報》周一（4日）消息指：「受疫情影響，中國足協已明確向東亞足協提出無法承辦本屆賽事」，主辦權很大機會由日本或南韓承接。

該媒體還透露，中國足協鑑於今年大國腳已無重大賽事任務，將把焦點放於U23梯隊身上，而剛在對沙特阿拉伯一仗攻入處子球的朱辰傑，以及香港出生的戴偉浚等新進大國腳，均會被徵召入隊，以出戰7月舉行的東亞盃，全力備戰9月開幕的亞運會足球賽事。

這同時意味，今年7月將踏入23歲的戴偉浚將以中國國腳身份，首次面對香港隊。該名香港出生、英國成長的中場球員，年少時曾代表過香港青年隊，2018年獲港隊徵召時聲稱受傷退隊。去年開始，效力深圳隊的他放棄英國護照，獲批中國國籍以成為大國腳，並已經上陣4場。最近有傳，他被深圳隊欠薪，正向中國足協仲裁回復自由身，以尋求離隊。