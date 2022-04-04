阿仙奴專心爭前4　客勝捧得過

今晚英超上演倫敦打吡，阿仙奴作客硬撼水晶宮，亦係兩代「廠長」阿迪達與韋拉於場外再度交鋒。阿仙奴愈戰愈勇，依家專心一致爭前4，相反打入英足盃4強嘅水晶宮，喺聯賽冇晒目標，戰意及實力都唔及兵工廠，寧買當頭起，客勝捧得過。（Now 621周二凌晨3時直播）

隨住於各項盃賽出局，「4哥」阿仙奴今季只剩聯賽要應付，未計周日賽事，領先熱刺3分兼踢少1場，雖然搶到爭前4嘅主導權，但最後10輪賽事，場場都係決賽咁重要，為重返闊別多年嘅歐聯大舞台，戰意鮮明。查實阿仙奴近期成績突出，近7場聯賽獲6勝1負，若計聯賽作客亦取得5連勝，主帥阿迪達更獲選上月英超最佳領隊，雖然門神蘭斯達爾仍未好番，幸好一眾攻擊好手如布卡約沙卡及馬田奧迪加特又弗到漏油，加上首循環只能逼和水晶宮2比2，達Sir梗係想贏番鋪。

水晶宮在前阿仙奴隊長韋拉執教下，表現尚算平穩，暫時位處中游，要奪得歐洲賽資格機會唔大，但亦不愁降班，反而喺英足盃殺入4強，相信會將目標放喺盃賽上。踏入2022年後，水晶宮各項賽事14場贏咗6場，但當中有4場係英足盃，聯賽僅得兩勝，明顯志不在此，而且今季表現搶鏡嘅翼鋒米高奧利斯，喺法國U21賽事中受傷而回，今場未必趕及上陣，攻力進一步受削，難擋來勢洶洶嘅兵工廠來犯。