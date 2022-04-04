曼聯想簽達雲紐尼斯　坦哈格歐聯畀佢踢出局

英超球隊曼聯今季表現不濟，再次4大皆空，聯賽仲好大機會失落前4，下季要出戰歐聯凍過水；相信紅魔鬼今夏隨咗教練之外，人腳亦會大執位，據悉球隊有意簽入賓菲加年青前鋒達雲紐尼斯，加強前線攻力。

年僅22歲嘅達雲紐尼斯，上季先由西乙艾美尼亞加盟葡超班霸賓菲加，今季突然大爆發，各項賽事上陣34場，轟入27球同交出3次助攻，成為球隊首席射手。今屆歐聯16強次回合更射入奠勝一球，將坦哈格執教嘅阿積士一腳踢出局，令到依位下任曼聯領隊大熱，留下深刻印象。依位烏拉圭國腳身價至少6,700萬英鎊，有傳阿仙奴、韋斯咸同紐卡素都考慮出手搶人，紅魔鬼要簽佢就要快手啲啦。

格連活特如今前途未卜，至於拉舒福特同下半季外借去西維爾嘅安東尼馬迪爾，狀態又差，加上卡雲尼、C朗拿度下季隨時走人，曼聯的確有需要盡快揾到新前鋒。不過達雲紐尼斯好可能只係「Plan B」，據報曼聯今夏首要目標係簽入熱刺球星哈利卡尼。