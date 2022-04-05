歐聯開波前　先睇番場日職大戰

周二(5日)傍晚日職聯賽，大阪櫻花主場迎戰柏雷素爾。櫻花近期表現上力，近4仗3勝1和不敗，上仗作客大炒班霸川崎前鋒4比1，士氣高昂，柏雷素爾近況亦不俗，保持4仗不敗，考慮到櫻花近4仗全開大比數賽果，入球停不了，今仗再追入球大。（有線661及601周二傍晚6時直播）

櫻花開季戰績理想，6仗取得2勝3和僅1負，暫列第5位，好表現主要有賴前鋒線表現對辦，今季6仗攻入12球排聯賽第3，僅次於川崎前鋒及橫濱水手，山田寬人及乾貴士各累積3球，而且全隊近期狀態甚佳，近4仗攻入15球，包括近兩仗分別以6比1大炒大分三神，以及4比1大勝川崎前鋒，今仗回師主場出擊，球員心態上都會全力爭取入球，有利開入球大。

柏雷素爾鋒線狀態理想

柏雷素爾開季成績更佳，6仗4勝1和1負排第4位，不過踢法較平實，6仗僅入9球屬全5支球隊中最少，僅失3球反映防守力不俗，上仗憑馬菲奧斯沙維奧及戶島祥郎各建一功，2比0輕取磐田山葉，可見前鋒線狀態理想，不過該隊作客較被動，在櫻花強力攻力主導下，可望再出現入球騷。

直播表

周二5:05pm 澳職 中岸水手Vs威靈頓鳳凰

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周二6:00pm 日職 大阪櫻花Vs柏雷素爾

有線661、601台

周三3:00am 歐聯 曼城Vs馬德里體育會

Now 644

周三3:00am 歐聯 賓菲加Vs利物浦

Now 643

周三6:15am 自由盃 高隆Vs彭拿路

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周三8:30am 自由盃 卡利Vs小保加

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