亞冠盃　或需客串左閘　羅梓駿：分別唔大

港超球隊傑志為備戰「亞冠盃」，正遠赴泰國進行集訓，但主力丹尼早前卻意外受傷宣布退隊，嚴重影響球隊部署，陣中後衞羅梓駿隨時需要客串左閘。對此慣用右腳的「羅梓」，表示未有太大壓力，認為左、右兩閘防守上分別不大，目前反而更希望盡快提升體能狀況。

現年25歲的羅梓駿一向左、右腳皆精，過往在傑志或者港隊賽事，亦不乏客串左閘、左翼衞機會，對於自己或需在「亞冠盃」頂替丹尼的位置，他表示壓力不大：「左、右閘其實分別唔大，訓練期間教練有時都安排我踢左閘 ，防守任務都係一樣；但始終唔係左腳球員，進攻上唔多唔少都有影響。」「羅梓」續指丹尼在國際賽場經驗豐富，今次缺陣當然令球隊有失預算。

傑志前往泰國集訓已經一個月，暫時出戰了5仗熱身賽，當中取得3勝2和不敗成績，「羅梓」認為一眾隊友的狀態及默契正持續改善，而球隊整體在攻守方面亦有進步，相反自己卻仍有改善空間：「始終正式比賽個節奏會唔同，希望盡快追返，同埋提升個體能狀況，去應付『亞冠盃』。」

「藍鳥」繼上屆「亞冠盃」分組賽，再次與中、日、泰球隊同組，上屆6仗賽事皆有份披甲的「羅梓」，承認有助了解當地球隊的比賽節奏及特色， 今屆目標希望球隊可以出線，個人能夠取得入球。