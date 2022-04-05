8強首回合鬥智多過鬥力　曼城馬體會精打細算

歐聯8強開打！周三(6日)凌晨首回合矚目大戰，曼城主場迎戰馬德里體育會，兩隊均從未染指歐聯冠軍，今屆當然希望打破宿命。曼城雖然主場出擊，不過依家兼顧多條戰線，難免會綁手綁腳；馬體會則大踢穩守突擊，務求作客全身而退，預料今場大戰鬥智多於鬥力，2.5球嘅入球細值得捧場。（Now 644周三凌晨3時直播）

曼城近兩個月氣勢稍為回落，喺英超、英足盃同歐聯3條戰線下，保留實力係在所難免，上個月曾先後被士砵亭同水晶宮悶和0比0，上場聯賽對般尼亦係早段入兩球後提早「收工」，近7場比賽第5次總入球開2球或以下，何況曼城今場開始11日4場大戰嘅地獄賽程，更加需要步步為營。

藍月亮要分心多條戰線

「藍月亮」喺聯賽同利物浦鬥得激烈，踢完今場之後，周日晚就會喺英超決定性一戰迎擊「紅軍」，下星期再踢對馬體會嘅次回合，同埋英足盃4強再戰利物浦，短時間內多場硬仗必令球員分心。唔好忘記，曼城中堅魯賓戴亞斯養傷，右閘基爾獲加停賽，球隊更難安心進攻。

馬體會近期回勇，近6場錄得全勝，6仗合共只失3球，重現昔日鋼鐵防線的風采。馬體會教練施蒙尼係公認防守大師，逢踢硬仗必以守為先，歐洲賽過去7次作客英格蘭球隊，法定時間內全開2球或以下，包括16強作客1比0小勝曼聯，今仗有望照辦煮碗，捧入球細好路。