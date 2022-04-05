簽C朗唔正確　朗尼：曼聯更需要後生仔

C朗拿度季前宣布重返曼聯，不過球隊今季再次四大皆空，甚至隨時連前4位置都拎唔到，有球迷就將矛頭直指依位葡萄牙球星，甚至連曼聯名宿兼C朗前隊友朗尼，都喺《天空體育》節目中，公開表示引入C朗唔正確，認為紅魔鬼目前更需要嘅係後生仔。

曾經同C朗喺曼聯做過隊友嘅朗尼，早前獲邀上《天空體育》節目，當主持人問到佢點睇C朗今季重返曼聯個陣，佢首先大讚依名好友嘅能力：「C朗仲可以成日入波，喺場上制造到威脅，好似季初佢曾經喺歐聯射入關鍵入球，對熱刺亦上演帽子戲法。」

不過朗尼之後都好誠實，認為C朗年紀已經漸大，球隊更需要嘅反而係後生仔：「C朗唔再係二十幾歲個陣嘅佢，好正常，足球就係咁。如果考慮到球隊未来，一定要引入更後生、更具飢餓感嘅球員，咁樣落到場先可以全力以赴。」

現年37歲嘅C朗，今季為曼聯各項賽事上陣33場，錄得18入球、3助攻，表現不過不失；但外界卻批評依名球隊首席射手，唔會喺前場幫手逼搶，跑動範圍亦非常少，間接影響咗球隊攻守。C朗同球隊合約去到出年6月先完，下季睇嚟都好大機會繼續留隊，曼聯前場要變都唔係咁易。