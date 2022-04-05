兩軍對攻等睇入球騷　賓菲加利物浦大火併

歐聯8強首回合激戰，周三(6日)凌晨有賓菲加主場鬥利物浦。賓菲加近期歐聯主場出擊踢法開放，經常同對手演入球騷，呢場遇上火力同樣強勁嘅紅軍，對攻大戰一觸即發，中位數2.5球入球大唔好錯過。（Now 643周三凌晨3時直播）

利物浦國際賽期後，依然保持強勢表現，上仗聯賽輕取屈福特。陣中進攻好手如雲，除了已經合作多年嘅穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼進攻三叉戟之外，迪亞高祖達以及冬季轉會窗加盟後迅速上位嘅路爾斯戴亞斯一樣身懷絕技，有本錢撕破任何防線。

紅軍對葡超球隊特別醒神

紅軍今屆歐聯4次作客保持全勝走勢，表現相當出色，包括曾以5比1擊敗分組賽對手波圖，計埋呢場，利物浦近3次歐聯作客面對葡超球隊都成功贏波，而且每次都大勝而回，總入球全開3球或以上，對住葡超代表係有啲計。

賓菲加今屆歐聯主場出擊大踢進攻足球，近5場歐聯主場4次開3球或以上，既試過以3比0擊敗巴塞隆拿，亦曾以0比4輸畀拜仁慕尼黑。有前冇後嘅情況，喺新帥華利斯莫去年底接過教鞭後依然冇改變過，早前16強首回合，賓菲加就試過喺主場同阿積士打成2比2。今場面對來勢洶洶嘅利物浦，相信賓菲加仍不會畏懼與對手鬥攻，中位數2.5球入球大值博。