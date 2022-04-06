復出戰打到決勝局！傅家俊世錦外憾負出局

因疫情缺席職業賽場兩年的香港「一哥」傅家俊（Marco），周三凌晨於謝菲爾德舉行的世錦賽外圍賽首圈作復出戰，與世界排名111位的英格蘭球手賓斯打足11局，３次「起迫」兼交出一桿「破百」的122度，遺憾狀態始終未完全回復，最終以5比6落敗，無緣晉級。

由於排名已降至121位，Marco要從外圍賽首圈打起，比賽採11局6勝，但久疏賽場的Marco明顯在開局不在狀態，一度落敗0比3，而對手賓斯在第二局就轟出1桿141度，甚具氣勢，其後Marco慢慢適應了比賽節奏，更一連在兩局「起迫」交出50及99度，將比數追成3比3平手，然而發揮始終不穩，不時令對手有機可乘，賓斯更一度領先至5比3的決勝賽點。

即使傅家俊一直處於落後的劣勢，但沒有放過可以反擊的機會，乘着賓斯稍為放鬆隨即主動出擊，Marco重拾手感，並在第9局交出一cue「破百」的122度，一口氣連追兩局至5比5帶到決勝局，可惜傅家俊的發球失誤，將機會拱手讓予賓斯，更打出一cue73度，即使Marco試圖設「士碌架」力追，但都被對手破解，最終被賓斯拿下決勝局，傅家俊在這復出戰以5比6憾負對手。