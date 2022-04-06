力挫賓菲加　利物浦作客8連勝創129年紀錄

周三(6日)凌晨歐聯8強首回合，利物浦憑伊巴希馬干拿迪、沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯各入1球，作客以3比1擊敗葡超球隊賓菲加，晉級形勢大好。紅軍走勢銳不可當，各項賽事作客8連勝，創出球會成立129年以來最長作客連勝紀錄，為周日(10日)晚英超榜首大戰，作客鬥曼城壯行色。

利物浦今仗反客為主，一開波就狂攻對手，拿比基達、穆罕默德沙拿、堤亞高艾簡達拿先後起腳，創造威脅攻門。踢到17分鐘，紅軍打破缺口，安德魯羅拔臣開出角球，由中堅伊巴希馬干拿迪頂入，亦係呢位法國守將今季加盟利物浦以來首次入波。

利物浦得勢不饒人，繼續採取主動，並喺34分鐘拉開紀錄，路爾斯戴亞斯頭槌二傳，由沙迪奧文尼近門射入。路爾斯戴亞斯今場表現活躍，跟住自己射門，可惜貼柱出界。

換邊後初段，賓菲加由近期人氣急升嘅前鋒達雲紐尼斯射入，追至1比2，呢位22歲烏拉圭國腳，取得今屆歐聯第4個入球，各項賽事入28球，難怪成為曼聯等大球會嘅爭奪目標。

當賓菲加以為有望追平時，利物浦喺87分鐘再入1球，令對手絕望，路爾斯戴亞斯單刀，推過門將華卓迪莫斯之後，射入空門，鎖定贏3比1勝局。

路爾斯戴亞斯今場貢獻1入球及1助攻，當選為今場最佳球員，呢位哥倫比亞國腳之前效力葡超勁旅波圖，熟悉死敵賓菲加路數，發揮重要作用。