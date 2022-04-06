科頓上陣80秒即助攻　曼城險勝馬體會

周三(6日)凌晨歐聯8強首回合，曼城主場出擊，展現「統治級」實力，令對手馬德里體育會全場0射門。不過「藍月亮」亦受制於對手嚴密防守，顯得老鼠拉龜無從入手，幸好有天才中場菲爾科頓挺身而出，佢後備上陣僅80秒，就貢獻助攻，傳畀奇雲迪布尼射入全場唯一入球，以1比0險勝馬體會。

傳控名帥哥迪奧拿遇上防反大師施蒙尼，形成1場攻防戰，曼城喺控球率及比賽形勢上佔有壓倒性優勢，但馬體會緊逼防守踢法，亦令主隊未能創造具威脅攻門。

曼城上半場6次射門都唔中目標，馬體會更加冇射門，亦係歐聯史上第2次出現對賽雙方上半場冇射門中目標嘅場面，上次係2016年4月曼城主場對皇馬。

踢到68分鐘，哥迪奧拿出招，一次過作出3個換人調動，派出加比爾捷西斯、菲爾科頓、基亞利殊後備上陣搏殺，果然立竿見影，菲爾科頓上陣僅80秒，就作出1次直傳，由奇雲迪布尼喺禁區右路窄角度射入。呢位比利時國腳已經喺歐聯先後射入皇馬、巴塞隆拿、西維爾、馬體會大門，名副其實係西甲球隊殺手。

另外，菲爾科頓之後仲有1次個突破，令對手防線出現混亂，貝拿度施華把握機會傳畀奇雲迪布尼，可惜後者未能射入，最終曼城維持贏1比0完場。

賽後曼城領隊哥迪奧拿認為「藍月亮」原本應該可以贏3球：「馬體會係頂級球隊，我哋贏波固然好，但其實仲有機會入第2同第3球，作出換人調動，就係希望做得更好，當然遇上1支經驗豐富嘅對手，並唔容易做到。」