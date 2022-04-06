今季20位球員入過波　紅軍全民皆射手

利物浦喺歐聯8強首回合作客以3比1擊敗賓菲加，入球名單上出現1位稀客，就係伊巴希馬干拿迪，呢位中堅只屬於副選，今季各項賽事僅上陣20次，估唔到可以喺今場大戰頂入靚波，亦令紅軍今季入波球員達到20人，屬於英超球隊之中最多。

利物浦中前場球員數胡能力強，早已聞名於世，今季英超射手榜前6位球員，就有3人係紅軍球員，包括穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、迪亞高祖達。

沙迪奧文尼今場歐聯射入1球之後，喺呢項賽事累積入22球，超越謝拉特，成為利物浦喺歐聯入波第2多球員，僅次於穆罕默德沙拿。

除咗一眾紅軍進攻猛將之外，其實球迷一直忽略利記防線球員一樣有不俗入球能力，華基爾雲迪積克、祖爾麥迪比、安德魯羅拔臣、阿歷山大阿諾特今季都入過波，依家連伊巴希馬干拿迪都「鐵樹開花」取得入球，實在難能可貴。

不過，紅軍主帥高普仍然未滿足，認為今場歐聯贏得唔夠多：「今場好難踢，賓菲加表現比我想像中更開放，呢種情況下，我哋應該可以入更多波，但卻冇，因為對方門將非常出色，做出好多精彩撲救，我哋最後1分鐘原本可以再入1球，如果贏4比1咁就好啦。」利物浦領先2球，加上次回合有主場之利，相信晉級4強問題不大。

另外，利物浦將於周日(10日)晚英超作客榜首曼城，紅軍僅落後對方1分，換言之贏波，就可以反超前曼城，升上榜首，利物浦歐聯戰線壓力大減，可以全力爭取英超擊敗曼城。