般尼從來不易　林伯今晚就會知

周四(7日)凌晨除咗有2場歐聯8強首回合大戰之外，仲有英超補賽般尼主場對愛華頓，今場係護級大戰，排尾2嘅般尼落後排尾4嘅愛華頓4分，如果要保住英超席位，今仗非勝不可。(Now 621周四凌晨2時30分直播)

雖然般尼聯賽主場3連敗，但當中2場對手係勁旅曼城同車路士，雖敗不辱。事實上，般尼今季曾經主場打和曼聯、擊敗熱刺，並唔可以睇小，今仗屬於生死之戰，隨時發威。

至於愛華頓季中由林柏特接手執教之後，表現並冇起色，近6場英超輸咗5場，捲入降班漩渦。盛傳如果愛華頓降班，陣中多位主力就會離隊，包括李察利臣、卡維特利雲，為咗避免星散，愛華頓今仗不容有失。

直播表

周三5:05pm 澳職 墨爾本城 Vs FC悉尼

無綫myTV SUPER

周三6:00pm 日職 FC東京 Vs 神戶勝利船

有線664、604台

周三6:00pm 日職 磐田山葉 Vs 川崎前鋒

有線662、602台

周三6:00pm 日職 廣島三箭 Vs 橫濱水手

有線661、有線601台

周三7:05pm 澳職 珀斯光輝 Vs 墨爾本勝利

無綫myTV SUPER

周四2:30am 英超 般尼 Vs 愛華頓

Now 621

周四3:00am 歐聯 車路士 Vs 皇家馬德里

Now 643

周四3:00am 歐聯 維拉利爾 Vs 拜仁慕尼黑

Now 644