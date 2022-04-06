外流港帥　中女超即將開鑼　陳婉婷：比球員更緊張

新一季女子中超聯賽周四（7日）將於海南海口拉開戰幔，其中香港教練陳婉婷執教的江蘇無錫女足，首戰將會面對四川女足，在周三（6日）舉行的賽前記者會中，首次以主教練身份踏足中女超舞台的陳婉婷，笑言自己比球員更緊張，並表示對球隊充滿信心。

作為新任江蘇無錫女足主帥，陳婉婷在記者會上發言時，坦言自己心情既期待又緊張：「第一次參加女超聯賽，對我來講有點期待，亦有點緊張，可能我比球員更加緊張。」執教球隊約1個月時間，「牛丸」上月曾帶領球隊出戰全國女子足球錦標賽，她直言透過賽事更加了解陣中球員，亦見到球員有明顯進步。今季有10支球隊參戰的中女超，將分4階段舉行，共進行18輪比賽，首階段賽事將以賽會制形式，於海南海口觀瀾湖足球訓練基地上演。

上季中女超奪得亞軍的江蘇無錫女足，首戰會面對四川女足，「牛丸」表示今季陣中球員比較年輕，形容球隊活力十足：「我對每個球員都非常有信心。」被問到球隊目標的時候，「牛丸」則表示這是自己與球員之間的秘密，並講到：「到比賽開始之後，會慢慢同大家分享，第一場比賽會向秘密的目標前進，踢好每一場比賽。」