【泳界女神】何詩蓓獲提名「全球百大美女」

香港游泳界天之驕女「美人魚」何詩蓓，獲提名入選「全球百大帥哥美女排行榜」！美國電影網站TC Candler公布最新入圍「百大美女」的名單，24歲的東京奧運兩面銀牌飛魚何詩蓓成功入圍，將與外國演藝界紅星美女一齊角逐殊榮！

「全球百大帥哥美女排行榜」由TC Candler舉辦，近月成為城中話題，因多名香港影藝界偶像先後入圍，而大會剛公布多4名「百大美女」候選人，除何詩蓓外，還有南韓女團Woo!ah!的成員Nana、委內瑞拉藝人Scarlet Ortiz 及《2016年Astro國際華裔小姐競選》冠軍林宣妤，何詩蓓是本輪入圍的唯一一名運動員，事實上，多數被提名的候選人來自影藝界，何詩蓓的入圍屬十分罕見。

混血泳手何詩蓓在香港出生和成長，父親是愛爾蘭人，而她的母親是香港人。就讀聖保祿中學的她體學兼優，近年赴美國完成大學學位，主修心理學。她於2019年獲知名游泳媒體《SwimSwam》評為「年度亞洲最佳女泳手」，打破六年來中日泳手的壟斷，近年更不斷刷新100自及200自的香港及亞洲紀錄，至去年東京奧運她在這兩個賽項均勇奪銀牌，創下香港泳壇歷史，她更在阿布扎比世界短池游泳錦標賽成為「世一」，擸走2金1銅，並且打破200自短池的世界紀錄。