夏維斯孭飛進攻更立體　車仔強勢掃「皇」

周四(7日)凌晨歐聯8強首回合重頭戲，車路士主場硬撼皇家馬德里。「車仔」最大目標係力爭蟬聯歐聯冠軍，德國球星夏維斯改任中鋒後腳風奇順，而且佢哋主場出戰歐聯特別醒神，包括上屆4強就曾經擊沉「銀河艦隊」，今仗可望藉地利先拔頭籌，主勝有計。(Now 643周四凌晨3時直播)

車路士班主阿布拉莫域因俄烏戰爭遭受制裁，雖然球隊前景未明朗，但「車仔」內部反而更加團結，各項賽事近7仗取得6勝1負，日前聯賽對賓福特領先下反輸1比4，明顯係球隊一時大意，經此一役必定吸取教訓，今仗必打醒十二分精神。

主帥杜曹擅於變通，由於比利時前鋒盧卡古表現時好時壞，近期多派遣夏維斯客串中鋒，呢位德國國腳近5次有份披甲上陣賽事攻入4球，包括歐聯16強兩回合以4比1淘汰里爾，亦有1球進帳。加上夏維斯能夠墮後協助策動攻勢，令「車仔」進攻組織更加立體流暢。

皇馬中場欠缺活力

貴為13屆歐聯盟主，皇馬喺今屆16強賽事一度落後兩球之下，憑賓施馬大演帽子戲法，最終兩回合計反勝巴黎聖日耳門3比2，但要留意對手門將基安盧基當拿隆馬犯錯亦係關鍵原因，皇馬贏得頗為幸運。而且賓施馬之後曾經受傷，「銀河艦隊」隨即於國家打吡主場慘吞巴塞隆拿4蛋，足證皇馬非常倚賴呢位法國老將數胡。

日前聯賽險勝切爾達2比1，賓施馬3度操刀12碼，雖然射入兩球但亦有1次射失，狀態仍有待提升，加上今場大戰要搵大將壓場，一定派「中場三老」莫迪歷、卡斯米路同卻奧斯上陣，活力同速度點都差啲。

翻查紀錄，「車仔」近5次歐聯主場出擊，唔單止贏晒，兼且全部保持清白之身，包括上屆4強次回合，正係主場贏皇馬2比0進身決賽。反觀「銀河艦隊」近6仗歐聯客場僅獲3捷，今場情況唔多樂觀，車路士主勝值得捧場。