超級1000季軍帶來信心　李卓耀盼奪亞運獎牌

4年前的雅加達亞運，20歲出頭的李卓耀，隨香港羽毛球隊出征男子團體賽，未有上陣。換句話說，9月的杭州亞運是他的「第一次」。面對第一次的國際運動會，他的目標不是「贏一場得一場」或「打好就夠」：「我覺得打好沒用，一定要有成績，有獎牌。」

儘管失落東京奧運資格，但李卓耀去年尾打出驚喜，先在丹麥公開賽打入4強，奪得生涯首個超級1000分站季軍；再在法國公開賽勇挫世界第3的安頓臣。

他今日（6日）在視訊訪問憶述：「我當時很累，覺得之前交手沒贏過，這次也會輸，沒想到頂到，給自己很大信心。」加上羽毛球界新星湧現，新加坡球手駱建佑更贏下世界冠軍，「他細我一年，是同一個時代，激勵我訂立更高目標。以前覺得贏一場得一場，8強已經很好，現在每個比賽都想打入4強，拿獎牌。」

疫情下，運動員每次回港，都要接受隔離，剛完成歐洲之旅的李卓耀也不例外，要在酒店度過7日。對這個新常態，他顯然非常懊惱：「很多國家，包括印度、馬來西亞、泰國都不用隔離，回復正常生活，為什麼香港這樣？去年已經浪費了3次21日，比別人練少3個月。」為了爭分奪秒，他透露亞運前，會善用國際奧委會（IOC）頒發的獎學金，到外國訓練數月，爭取踏上頒獎台。

要達到這個目標，他認為最急切需要改善的是身體質素：「一是練好體能，二是大隻一點，不能太『孱』。要吃多些東西，keep住每日喝蛋白飲品，多健身。」他又提到必須「迫自己」習慣高強度的訓練和比賽模式，避免在亞運緊張，影響發揮。

李卓耀完成7日隔離後，將於周六（9日）回體院訓練，4月23日再赴菲律賓參加亞錦賽。