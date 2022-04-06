羅拔佬着火乘機發維　拜仁半大咪錯過

周四(7日)凌晨歐聯8強首回合大戰，由西甲球隊維拉利爾主場，迎戰德甲班霸拜仁慕尼黑。攻力非凡嘅拜仁喺歐聯展現出強勁氣勢，8戰豪取7勝1和，至今未嘗一敗；維拉利爾主場出擊唔衰得，一定會全力爭取入波。既然拜仁近5場歐聯，4次半場開總入球2球或以上，中位數1.5球半場大捧得過。(Now 644周四凌晨3時直播)

前屆歐聯盟主拜仁慕尼黑，上屆竟然8強止步，今屆捲土重來下表現出色，先喺分組賽錄得6戰全勝，以首名輕鬆出線；16強兩回合計，再以8比2大炒薩爾斯堡晉級。拜仁8戰狂轟30球，尤其羅拔利雲度夫斯基狀態更為火熱，呢名波蘭神鋒暫時已經攻入12球，喺歐聯射手榜遙遙領先。拜仁上場德甲作客弗賴堡亦大勝4比1，雖然因蝦碌換人事件隨時被罰判輸0比2，但拜仁火力之強，絕對係不爭事實。

維拉利爾隨時鬥攻

今季重返歐聯賽場嘅維拉利爾，分組賽以次名出線，但16強卻踢出超水準，次回合作客以3球大勝意甲勁旅祖雲達斯，兩回合計贏4比1過關。「黃色潛艇」2月份由熱刺借入進攻中場盧施素，加上王牌射手謝拉特摩蘭奴傷愈復出，攻力大增，信心爆棚之下隨時同拜仁鬥攻，半場有力憑反擊攞到入波，一於博半場大。