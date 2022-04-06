里昂執到寶　「難民新兵」火速發威

俄羅斯入侵烏克蘭之後，國際足協特別開設「專用轉會窗」，畀效力烏克蘭球會嘅外援球員離隊，暫時去其他聯賽搵食，避開戰禍，並可以立即註冊出戰歐洲賽。

法甲球隊里昂把握機會，早前簽入薩克達翼鋒迪迪，呢位22歲巴西新星上場法甲首次披甲，後備上陣2分鐘就射入致勝1球，協助里昂以3比2擊敗昂熱，嚟緊周五(8日)凌晨歐霸盃8強首回合作客韋斯咸，隨時再成為主角。

唔少球會都想趁今次「專用轉會窗」，簽入烏克蘭聯賽嘅高質外援球員，英超球隊賓福特、李斯特城都睇中迪迪，但被里昂捷足先登，借用至6月30日，如果烏克蘭局勢冇改善，迪迪可能繼續留效里昂。

迪迪雖然年紀輕輕，但其實早於2019年2月已經去歐洲搵食，由甘美奧轉投薩克達，協助球隊奪得2次聯賽冠軍。呢位巴西新星代表作一定係2020年10月歐聯分組賽作客皇馬，佢射入1球及1次助攻，幫薩克達爆冷贏3比2，迪迪亦成為各大球會收購目標。

迪迪今次之所以選擇加盟里昂，相信係由隊內有多位巴西球員，大家同聲同氣，比較容易適應，有助佢發揮，難怪可以迅速融入里昂，處子戰立即入波，今仗歐霸盃對韋斯咸，又係佢表演好時機。